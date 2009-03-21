21 березня у Всесвітній день лісівництва в Україні розпочинається щорічна акція Державного комітету лісового господарства «Майбутнє лісу в твоїх руках».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомлісгоспу, акція триватиме по всіх регіонах України до 18 квітня, що відзначається в Україні як День довкілля.

Впродовж чотирьох тижнів спеціалісти лісової галузі проводитимуть активну просвітницьку роботу, особливо серед молоді, щодо значимості лісових насаджень, необхідності їх збереження та примноження. Практичним аспектом акції є надання можливості учнівській молоді, громадськості, представникам органів влади та засобів масової інформації власноруч створити певну ділянку майбутнього лісу, посадити саджанці лісових чи декоративних порід, зазначили в прес-службі.

Акція «Майбутнє лісу у твоїх руках» була започаткована у 2006 році. Тоді по всій країні руками учнівської молоді, вчителів, народних депутатів, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій та ЗМІ було посаджено 11,8 млн. різноманітних сіянців та саджанців. Загалом в акції взяли участь понад 60 тисяч громадян країни.

У 2008 році до акції долучилися близько 130 тис. громадян, які висадили понад 146 млн. сіянців та саджанців основних лісоутворюючих та декоративних порід, відзначили в Держкомлісгоспі.

Цього року Державний комітет лісового господарства разом з Міністерством освіти і науки започаткують в рамках акції нову традицію - посадку пам’ятних ділянок лісу, парків, скверів та алей випускниками загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості та малих міст.

Для молодших школярів в рамках Акції буде проведено конкурс дитячого малюнку та конкурс - кращій твір на тему «Людина і ліс».

Загалом, за даними прес-служби, у 2009 році впродовж всієї лісокультурної кампанії підприємствами Держкомлісгоспу планується посадити 70 тис. гектарів лісів, з яких 30 тис. га нових, що будуть створені на еродованих та непридатних для сільськогосподарського використання землях.