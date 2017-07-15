"У мене дача на колишній фінській території": забанений "Миротворцем" Шнуров пояснив свої гастролі в Криму

Лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров заявив, що був учасником концерту в окупованому Росією Криму, тому що йому "жодної різниці, де виступати".

Про це музикант сказав в ефірі програми Hard day's Night на телеканалі "Дождь".

"У Крим на цей фестиваль приїжджає до фіга українців. Там кордон відкрито... Ми не граємо для території, ми граємо для людей", – пояснив Шнуров.

Він заявив, що багато території є спірними, але це не привід туди не їздити.

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"Всі спірні території. У мене дача стоїть на колишній фінській території – і що, мені тепер туди не їздити, чи що?" – сказав Шнуров.

При цьому музикант зазначив, що окупований бойовиками Донецьк відвідувати не планує, тому що "ссыкливый". А на питання про можливість поїздки в Грозний (Чеченська Республіка) відреагував коротко: "Тоже подссываю".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Шнуров і група "Ленінград" в серпні 2016 року виступили на музичному фестивалі "Золота балка" в окупованому Севастополі, за що потрапили в розділ "Чистилище" бази даних українського центру "Миротворець".