Бойовики "ДНР" оголосили в розшук українського журналіста, який зник у Донецьку

Бойовики проросійської терористичної організації «ДНР» оголосили в розшук українського журналіста Станіслава Асєєва, який зник 2 червня в окупованому Донецьку.

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Про це повідомляє так звана поліція "ДНР" на своєму каналі в Youtube.

"Розшукується безвісти зниклий житель Донецька Асєєв Станіслав Вікторович, 1989 року народження, який 2 червня 2017 року вийшов з дому і не повернувся", - йдеться в орієнтуванні.

Як повідомляв УНІАН, останній раз журналіст Станіслав Асєєв виходив на зв'язок 2 червня.

5 липня міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні закликала контрольованих Росією бойовиків "ДНР" розкрити місцезнаходження зниклого в Донецьку журналіста Станіслава Асєєва, який писав під псевдонімом Станіслав Васін.