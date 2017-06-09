Зникнення українського журналіста у Донецьку: ЗМІ назвали ім'я

Справжнє ім'я журналіста, який жив у Донецьку з моменту окупації, писав в українські ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін та минулого тижня зник, - Станіслав Асєєв. Про це стало відомо з оточення Станіслава, передає "Українська правда".

Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив в Донецьку. Востаннє він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією УП, він живий.

Як повідомив Єгор Фірсов на своїй сторінці Facebook, у четвер поліція відкрила провадження за фактом зникнення Станіслава. СБУ теж в курсі.

"Ми зараз робимо все, що можливо, щоб включити Стаса у список на обмін як заручника", - наголосив він.

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"Стаса потрібно рятувати, наразі потрібна медійна підтримка в закордонних ЗМІ – це може прискорити звільнення. На окупованих територіях зв'язок з ОБСЄ, ООН та іншими міжнародними організаціями може підтримувати матір Стаса", - додав Фірсов.

В день, коли про зникнення Станіслава стало відомо, він мав надіслати свій матеріал для Радіо Свобода, однак матеріал так і не надійшов.

За інформацією друзів Станіслава, бойовики забрали його ноутбук і ставили останні декілька постів на його сторінці ФБ.