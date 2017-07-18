Інструктора, який поранив журналіста в Кривому Розі, випустили під заставу

Інструктора, який стріляв у оператора В'ячеслава Вовка, під час командно-штабних навчань у Кривому Розі випустили під заставу. Про це повідомляє "Перший Криворізький".

Інформацію про внесення застави у 400 тисяч гривень редакції підтвердив прокурор Олексій Пустоваров.

Читайте такожУ Кривому Розі біля кафе сталася бійка зі стріляниною, є поранений

Хто саме вніс таку суму за підозрюваного не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, поранений у Кривому Розі під час військових навчань оператор знаходиться у свідомості, але його стан вкрай важкий. Куля пошкодила шийний хребець, роздроблений спинномозковий канал, що негативно вплинуло на роботу органів.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час навчань ВСУ з територіальної оборони у Саксаганської райради був поранений журналіст місцевого видання.