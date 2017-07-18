Інструктора, який поранив журналіста в Кривому Розі, випустили під заставу
Інформацію про внесення застави у 400 тисяч гривень редакції підтвердив прокурор Олексій Пустоваров.
Інструктора, який стріляв у оператора В'ячеслава Вовка, під час командно-штабних навчань у Кривому Розі випустили під заставу. Про це повідомляє "Перший Криворізький".
Інформацію про внесення застави у 400 тисяч гривень редакції підтвердив прокурор Олексій Пустоваров.
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Хто саме вніс таку суму за підозрюваного не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, поранений у Кривому Розі під час військових навчань оператор знаходиться у свідомості, але його стан вкрай важкий. Куля пошкодила шийний хребець, роздроблений спинномозковий канал, що негативно вплинуло на роботу органів.
Нагадаємо, у Кривому Розі під час навчань ВСУ з територіальної оборони у Саксаганської райради був поранений журналіст місцевого видання.