Поранений у Кривому Розі журналіст перебуває у вкрай тяжкому стані

Поранений у Кривому Розі під час військових навчань оператор перебуває у свідомості, проте його стан вкрай тяжкий.

Про це повідомив 11 липня головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко, передає Радіо Свобода.

За його словами, у дніпровській лікарні, куди 28-річного чоловіка перевезли за згодою рідних, очікують на київських фахівців для проведення складної операції.

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Зараз поранений перебуває у відділенні нейрохірургії. Як повідомив медик, пацієнт – на апараті штучного дихання, тиск вдається підтримувати завдяки медичним препаратам.

Як розповів Риженко, куля пошкодила шийний хребець, роздроблений спинномозковий канал, що негативно вплинуло на роботу органів.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі під час навчань ВСУ з територіальної оборони у Саксаганської райради був поранений журналіст місцевого видання. Журналіст отримав важке поранення шиї і був госпіталізований в лікарню, де йому проводять операцію.