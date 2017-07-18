МЗС пояснило відсутність українського консула під час допиту Марківа в італійському суді

Затриманий в Італії військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Марків свідчив на суді в рамках попереднього допиту.

Про це повідомляється на сторінці Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у соціальній мережі Facebook.

"17 липня 2017 року італійський суд в місті Павіа провів попередній допит затриманого громадянина України Віталія Марківа. Суд не розглядав справу по суті, а отже, відповідно до регламенту, консул України не був присутній у судовій залі. Цього ж дня консул провів зустріч з Марківим та його адвокатом. У ході зустрічі було уточнено деякі аспекти лінії захисту В.Марківа", - заявив директор Департаменту консульської служби Сергій Погорельцев.

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Як повідомляв УНІАН, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії ім. Кульчицького старшого сержанта Марківа затримали 30 червня в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу м. Слов'янськ у 24 травня 2014 року.

За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

У Нацгвардії наголосили, що у 2014 році у батальйоні імені Кульчицького в наявності не було жодного міномета.

У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що проти Марківа дав свідчення французький журналіст.

Справу Марківа італійський суд розгляне у вересні.