Розгляд справи нацгвардійця Марківа в Італії відновиться у вересні - адвокати

Розгляд судової справи арештованого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа продовжать у вересні. Про це повідомив у понеділок адвокат військового за підсумками допиту його підзахисного, передає Радіо Свобода.

До того часу Марків залишається під вартою, і про зміну запобіжного заходу для нього наразі не йдеться, додав адвокат.

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Під час шестигодинного допиту в понеділок сторона захисту заявила про невинуватість підозрюваного і відсутність прямих доказів його причетності до факту загибелі італійського фоторепортера. Саме за підозрою в умисному вбивстві італійського фотографа на Донбасі три роки тому Марківа затримали 30 червня в італійській Болоньї.

Як пояснив суддям адвокат затриманого, по-перше, Віталій Марків перебував на місці події як солдат і не міг ухвалювати рішень про ту чи іншу воєнну дію, по-друге, з матеріалів справи наочно не можна оцінити, на якій відстані від іноземних журналістів перебував Марків. У нього до того ж не було міномета, що засвідчують документи, надані керівництвом Національної гвардії України, наголосив захисник; сторона обвинувачення стверджує, що український солдат застрелив італійця Андреа Роккеллі саме з мінометної зброї 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська Донецької області, на той час окупованого.

Сторона захисту концентрується нині на отриманні дозволу від прокуратури італійського міста Павія, де Маркова тримають під арештом, щоб допитати свідків в Україні і відвідати місце подій на Донбасі. У разі позитивної відповіді прокуратури поїздка до України може відбутися наприкінці літа, спрогнозував адвокат Віталія Марківа в розмові з українськими журналістами в Італії.

Аналізуючи перебіг судової справи, захисник нацгвардійця Раффаеле делла Валле вважає завчасним порушувати питання про зміну запобіжного заходу для підзахисного, бо правник не бачить наразі перспектив для позитивної відповіді суду на можливе прохання відпустити Марківа під домашній арешт.

Також у понеділок після допиту підозрюваного вдруге відвідали українські консульські посадові особи, і вони кажуть, що умови його перебування задовільні, він читає, відвідує спортзал, психологічний стан – нормальний. У вівторок уперше військовослужбовця мають відвідати родичі.

Із дипломатичних джерел Радіо Свобода стало відомо, що найближчим часом Віталія Марківа можуть перевести до іншої в’язниці.