Легенди зарядили Київ: Depeche Mode відіграли концерт на "Олімпійському" (фото)

Культовий британський гурт Depeche Mode виступив на НСК "Олімпійський".

Величезні черги охочих потрапити на концерт уже за кілька годин до нього розтягнулися від "Олімпійського" до Палацу спорту. Люди мали позитивний настрій та співали улюблені хіти.

Концерт мав початися о 19:45, проте початок грандіозного шоу був затриманий.

Востаннє рокери приїздили до української столиці у 2013 році, тож шанувальники встигли добряче скучити за своїми кумирами.

У соціальних мережах вже ширяться відгуки фанатів Depeche Mode, серед них, зокрема, народний депутат Володимир Ар'єв.

Концерт відвідали і зірки українського телебачення Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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#Depechemode Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) Июл 19 2017 в 12:45 PDT

Прихильники Depeche Mode прийшли на стадіон з плакатами "Revolution is here".

❤️❤️❤️ #depechemode #depechemodekiev #depechemodeglobalspirittour Публикация от Sasha Sobolevskaya (@sasha.sobolevskaya) Июл 19 2017 в 12:30 PDT

Відвідав концерт і радник Міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Він виклав у себе в "Фейсбуці" одну з найвідоміших пісень Depeche Mode - Personal Jesus.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, виступ Depeche Mode в Києві міг не відбутися. 17 липня концерт у Мінську довелося скасувати. А все тому, що фронтмена групи Дейва Гаана госпіталізували в одну з лікарень білоруської столиці з кишковим розладом.

З Мінська музиканти прилетіли на приватному літаку. Соліст гурту Девід Гаан виглядав непогано. Кожному учаснику групи надали окремий автомобіль.

Тур Depeche Mode вже зараз став наймасштабнішим туром у світі за підсумками Billboard. На даний момент було продано 613,701 місць на 17 концертах на загальну суму в 46.5 мільйонів доларів.