Одна з найбільш безлюдних станцій метро в Києві першою повністю відмовиться від жетонів
11:31, 20 липня 2017Суспільство
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На станції можна буде скористатися разовою поїздкою за qr-кодом; поповнити картку метро банківською на будь-яку кількість поїздок або купити проїзний за допомогою банківської карти.
Зміни набудуть чинності вже в серпні / Київський метрополітен
"Кловська" стане першою станцією метро в Києві, яка повністю відмовиться від жетонів. Зміни набудуть чинності вже в серпні. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.
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"Першою станцією, яка буде максимально автоматизована і відмовиться від жетонів стане "Кловська". Там ви нарешті зможете скористатися разовою поїздкою за qr-кодом; поповнити картку метро банківською на будь-яку кількість поїздок; купити проїзний за допомогою банківської карти", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, до кінця 2017 року столичний метрополітен повністю відмовиться від жетонів. Електронними квитками вже користуються більше 60% пасажирів.
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