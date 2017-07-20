У Житомирі завтра покладанням квітів відзначать 110-ту річницю від дня народження Олега Ольжича

У Житомирі завтра, 21 липня, відзначать 110-ту річницю від дня народження видатного земляка – вченого, літератора, активного члена ОУН Олега Ольжича, повідомляє прес-служба міськради.

Як зазначається у повідомленні, завтра о 10.00 відбудеться урочисте покладання квітів до пам’ятної дошки Олегу Ольжичу на розі вулиць Ольжича та Перемоги.

Об 11.00 в Домі української культури по вулиці Великій Бердичівській відбудеться перегляд експозиції, присвяченої Ольжичу під назвою «Захочеш і будеш», а також - документального фільму «Ольжич».

Читайте такожУ Житомирі знесли погруддя більшовика Пархоменка (фото)

Довідка УНІАН. Олег Ольжич, справжнє ім’я і прізвище якого Олег Кандиба, - син поета Олександра Олеся, народився 21 липня 1907 року у Житомирі. У 1923 р. сім’я Кандиб емігрувала. Ольжич навчався у Карловому університеті у Празі, спеціалізувався з історії, зокрема, археології. Здобув світове визнання своїми дослідженнями пам’яток Трипільської культури. З початку 30-х років стає відомим як поет. У 30-х роках Ольжич присвячує себе українській національній визвольній боротьбі, вступає в ОУН. Як заступник голови Проводу ОУН Ольжич керує розбудовою мережі ОУН, організовує адміністративне, громадське та політичне життя, зокрема? Українську національну раду у Києві, бере участь у створенні газети «Українське слово». У грудні 1941 року німці заборонили вихід «Українського слова», співробітників газети було заарештовано і незабаром страчено. У травні 1944 року Ольжича за підпільну антинімецьку діяльність було заарештовано у Львові, а у червні закатовано у концтабірній в’язниці у Саксенгаузені.