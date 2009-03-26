Тігіпко вийшов зі складу акціонерів СК "ТАС"

Сергій ТІГІПКО вийшов зі складу акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «ТАС».

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, пакет акцій страхової компанії, що належить С.ТІГІПКУ, зменшився з 392 простих іменних акцій до 0 акцій. Водночас пакет акцій страхової компанії, який належить ТОВ «Інвест-Сіті», збільшився з 0 до 392 простих іменних акцій, що становить 10,0513% статутного капіталу СК «ТАС».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Страхова компанія «ТАС» створено 6 травня 2000 року під назвою ЗАТ «Страхова компанія «ПриватПоліс».

24 квітня 2001 року компанія була перейменована в ЗАТ «Страхова компанія «ТАС».

За підсумками 2008 року СК «ТАС» зібрала страхових платежів на суму 121 млн. 782 тис. грн., страхові виплати становлять 3,768 млн. грн.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, на 28 серпня 2008 року акціонерами компанії були: Alkemi Limited (Кіпр) – 24,5128%, ЗАТ «Страхова компанія «Індустріальна» – 65,4105% і фізособа-резидент – 10,0513%.