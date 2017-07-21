На Одещині активісти розблокували будівлю Ширяївського райсуду

В Одеській області активісти громадської організації «Україна - це ми» та місцеві жителі розблокували будівлю Ширяївського райсуду у зв'язку зі «зникненням» із будівлі судді Сергія Палія, через якого проходила акція протесту.

Про це УНІАН повідомив керівник організації Віталій Голодок.

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«Ми вже підготувалася до штурму, практично почали, коли з'ясувалося, що його немає - втік. Не знаю як, можливо, переодягнувшись у поліцейську уніформу, яку йому могли дати правоохоронці», - сказав Голодок.

Він уточнив, що будівлю зараз розблоковано саме в зв'язку з відсутністю Палія, оскільки саме до нього є претензії у місцевих жителів.

Голодок додав, що у судді, «за деякими даними, нібито стався гіпертонічний криз». У понеділок активісти організації та місцеві жителі мають намір перевірити, чи вийшов він на роботу.

«Наші дії переходять у політичну площину. З понеділка ми будемо звертатися в усі відповідні інстанції - така людина не може вершити правосуддя», - акцентував Голодок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ширяївський районний суд Одеської області заявив про захоплення адміністративної будівлі суду активістами громадської організації «Україна - це ми» й взяття в заручники судді.

Лідер цієї організації Віталій Голодок заявив УНІАН, що активісти та місцеві жителі мають намір штурмувати будівлю, оскільки в кабінеті ще об 11.00 забарикадувався суддя Сергій Палій, на дії якого скаржаться місцеві жителі.

За словами Голодка, до вищезазначеної організації звернулися близько 100 місцевих жителів, які стверджують, що вказаний суддя, діючи через свою дружину, яка працює в нотаріальній конторі, вимагає із селян по 5 тис. дол. за узаконення землі, яка «належить цим людям» .

Як стверджує Голодок, також Палій скасовує всі «рішення щодо порушень ПДР водіями» та інше.