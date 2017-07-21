В Одеській області активісти захопили суд, вимагаючи відставки судді

Ширяївський районний суд Одеської області заявляє про захоплення адміністративної будівлі суду активістами громадської організації «Україна - це ми». Про це УНІАН повідомили в прес-службі суду.

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«У ці хвилини відбувається фактичне захоплення адміністративної будівлі суду «активістами» і утримання в заручниках судді Ширяївського районного суду Одеської області», - заявили в суді. До суду занесли гумові покришки, поклавши до дверей судді й біля вхідних дверей.

Активісти заявили, що вийшли на мирну акцію. У суді заявляють, що станом на 15.48 до суду повідомлень про проведення мирних акцій не надходило.

У Головному управлінні Національної поліції в області УНІАН повідомили, що близько 30 активістів сьогодні прибули в вищезгаданий суд, протестуючи проти дій конкретного судді.

«Суддя закрився в своєму кабінеті», - повідомив представник главку. За його даними, громадський порядок на місці забезпечують співробітники правоохоронних органів.

Активісти стверджують, що суддя «неадекватно реагує на громадян, винних» у різних порушеннях і мають намір домогтися його відставки.