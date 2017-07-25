В Одеській поліції назвали замовним блокування Ширяївського райсуду 21 липня

В Одеській поліції не виключають, що акція протесту з блокуванням активістами адміністративної будівлі Ширяївського районного суду в Одеській області, яка відбулася 21 липня, мала замовний характер.

Про це УНІАН заявив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, минулого тижня, крім блокування суду в районному центрі Ширяєве, в населених пунктах Ширяївського району відбулася низка подій, пов'язаних з рейдерством і господарськими конфліктами, пов'язаними зі збиранням врожаю.

Він стверджує, що подія, коли в будівлі суду на тривалий час виявився заблокованим суддя Сергій Палій, схожа на замовну акцію.

«Події, що мали місце в Ширяєвому, були мало схожі на конструктивну спробу впливу суспільства або участі жителів району в місцевому самоврядуванні або волевиявленні, а були, на жаль, більше схожі на замовні акції», - зазначив Форостяк.

Він також заявив, що для участі в цій акції було організовано доставлено «стурбованих громадян і побратимів з інших районів області».

«Мало розбираючись у проблемах місцевої громади, активісти вдалися до насильницьких і хуліганських дій, які звелися до звичайного тиску на представників виконавчої влади і посадових осіб на користь однієї зі сторін кланово-олігархічної групи, яка бореться за вплив у районі», - заявив Форостяк.

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За його даними, частина людей, які пікетували суд, брали участь у якомусь справедливому, на їхню думку, розподілі врожаю пшениці, зібраного на площі майже в 1 тис. га в Ширяївському районі.

За його даними, напередодні за фактом блокування будівлі Ширяївського райсуду розпочато кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 296 (хуліганство), 376 (втручання в діяльність судових органів), 377 (погроза або насильство щодо судді) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей про правопорушення, передбачене ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).

«Крім того, до дій правоохоронців також є питання - за наказом керівництва розпочато службову перевірку дій особового складу підрозділів ГУ НП, задіяних в охороні громадського порядку, і щодо дотримання законності в районі», - зазначив Форостяк.

Він наголосив, що за фактом захоплення врожаю пшениці також ведуться слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Ширяївський районний суд Одеської області заявив про захоплення адміністративної будівлі суду активістами громадської організації «Україна - це ми» і взяття в заручники судді.

Лідер цієї організації Віталій Голодок заявив УНІАН, що активісти і місцеві жителі мають намір штурмувати будівлю, бо в кабінеті забарикадувався суддя Сергій Палій, на дії якого скаржаться місцеві жителі.

За словами Голодка, до названої вище організації звернулися близько 100 місцевих жителів, які стверджують, що вказаний суддя, діючи через свою дружину, яка працює в нотаріальній конторі, вимагає з селян по 5 тис. дол. за узаконення землі, яка «належить цим людям».

Як стверджує Голодок, також Палій скасовує всі «рішення стосовно порушення ПДР водіями» та ін.

Увечері активісти розблокували будівлю суду у зв'язку зі зникненням з нього Палія. Голодок заявив, що суддя «втік, можливо, переодягнувшись у поліцейську уніформу».