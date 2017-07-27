У Дніпрі суд залишив під домашнім арештом підозрюваного у координації заворушень 9 травня

У Дніпрі суд залишив на волі підозрюваного заворушень 9 травня. Відповідне рішення в середу ухвалив Дніпропетровський апеляційний суд, повідомляє Радіо Свобода.

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За рішенням суду, підозрюваному залишено в силі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокуратура, яка подавала на апеляцію, вимагала 60 днів тримання під вартою, посилаючись, зокрема, на те, що підозрюваний може впливати на інших підозрюваних і свідків.

Раніше, 7 липня, суд першої інстанції – Жовтневий райсуд Дніпра – змінив запобіжний захід підозрюваному з тримання під вартою на домашній арешт. Прокуратура з цим не погодилась і подала апеляційну скаргу.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії "Опозиційний блок" між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Також було ініційовано службове розслідування щодо професійності та правомірності дій поліцейських.