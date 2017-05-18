Масова бійка в Дніпрі 9 травня: затримано ще одного підозрюваного (фото)

Затриманий ще один підозрюваний у справі масової бійки в Дніпрі 9 травня, під час якої побили ветеранів АТО. Про це у Facebook розповіла прес-секретар Генпрокуратури Лариса Сарган.

"Слідчими у справі про зіткненнях, які сталися в Дніпрі 9 травня 2017, затриманий ще один підозрюваний, який раніше був оголошений в розшук. Йому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294 і ч. 2 ст. 296 КК України (масові безпорядки і хуліганство)", - сказано в повідомленні.

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Прокуратура буде клопотати про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомлялося, у Дніпрі встановили особи 25 учасників сутичок 9 травня.