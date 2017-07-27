На Харківщині шестеро людей потрапили в лікарню після дня народження

У Харківській області зареєстровано спалах кишкової інфекції. Як передає Depo.Харків з посиланням на "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", з 24 по 25 липня до обласних клінічних інфекційних лікарень були госпіталізовані шестеро людей, з яких одна дитина.

Всім захворілим встановлено попередній діагноз - гострий гастроентероколіт, у п'ятьох хворих форма перебігу хвороби середньої важкості, у одного - важкої.

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Спеціалісти встановили, що захворілі з двох родин 22 липня святкували день народження. Своє захворювання пов'язують з вживанням страв домашнього приготування.

"Ймовірними обставинами, що сприяли виникненню захворювання, були порушення умов приготування та зберігання готових страв, - зазначили в центрі - Станом на 27 липня хворі продовжують лікування".

Як відомо, раніше у Києві кількість хворих на гостру кишкову інфекцію збільшилася до 38 людей.