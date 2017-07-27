Як ви ставитеся до ситуації з позбавленням Саакашвілі українського громадянства? – опитування УНІАН

26 липня 2017 року стало відомо, що екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі позбавили українського громадянства.

В Адміністрації президента України цю інформацію підтвердили лише наступного ранку. Там повідомили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі, та наголосили, що відповідно до законодавства про захист персональних даних, цей нормативний акт не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію.

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Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі отримав українське громадянство 29 травня 2015 року і наступного дня був призначений головою Одеської ОДА наказом президента України Петра Порошенка. Втім вже 7 листопада 2016 року Саакашвілі повідомив про своє рішення подати у відставку з цієї посади. Серед причин своєї відставки Саакашвілі назвав закриття Центру адмінпослуг, саботаж центральної влади при призначенні голів райдержадміністрацій та підтримку "кланів, родом з 90-х".

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Оскількі ситуація з Саакашвілі викликала серйозний суспільний резонанс, УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, як вони ставляться до позбавлення Саакашвілі українського громадянства.