Вперше у військовому параді до Дня Незалежності візьмуть участь країни-партнери (відео)

Для репетиції військовим відвели летовище заводу Антонова під Києвом, наразі щонайменше 700 осіб заїхали на територію. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Міністр оборони Степан Полторак уже прибув на летовище Антонова, аби проінспектувати репетицію та долучитися до неї. Участь у цьогорічному параді візьмуть понад 3600 українських військових. Також головною вулицею Києва вперше крокуватимуть військові підрозділи країн-партнерів. Свою участь вже підтвердили Великобританія, Естонія та Латвія.

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Репетирують і Академія СБУ, і військово-морські сили, і прикордонники, різні військові оркестри. Участь у параді братимуть участь різні підрозділи ЗСУ. Це вже не перша репетиція параду, який пройде 24 серпня на Хрещатику.