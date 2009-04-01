Відсьогодні Тимошенко урізали зарплату

З 1 квітня мінімальна заробітна плата збільшується із 605 грн. до 625 грн., відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26 грудня 2008 р. № 835-VI.

В цілому в 2009 р. мінімальна зарплата буде підвищена на 64 грн. – з 605 грн. до 669 грн.

Так, Кабінет міністрів встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня 2009 р. в 605 грн., з 1 квітня - 625 грн., з 1 липня - 630 грн., з 1 жовтня - 650 грн., з 1 грудня 2009 р. - 669 грн. на місяць.

Працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів яких будуть менші, ніж певний розмір мінімальної заробітної плати, оклад встановлюється на рівні мінімальної зарплати.

Крім того, з 1 квітня надбавка до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам становить 7,5 грн. Далі, поетапно, надбавка буде підвищена з 1 липня до 14,2 грн., а з 1 жовтня – до 28,4 грн. (пост. Кабміну №198 від 11 березня 2009 року “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян”).

Також від сьогоднішнього дня уряд вдвічі зменшує зарплати прем`єр-міністра, віце-прем`єрів і міністрів. Таке рішення було прийняте на урядовому засіданні 18 березня.

Обмеження розміру зарплат встановлене на період з 1 квітня 2009 року до 1 січня 2010 року у зв`язку зі світовою фінансовою кризою.

Як уточнила журналістам міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА, зниження зарплат відбулося за рахунок скасування доплат, які виплачувалися членам Кабміну, зокрема, за ранг тощо.