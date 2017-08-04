У Дніпрі презентували унікальні для України тролейбуси з автономним ходом (фото)

4 серпня у Дніпрі презентували два нових тролейбуси Т-203, яким під час руху не потрібна контактна мережа. Машини працюють на літій-іонних акумуляторах, живлення яких вистачає не менше, ніж на 15 км руху. Тролейбуси, здатні об’їжджати перешкоди на дорозі та берегти екологічний баланс, у Дніпрі запустили на маршруті № 14. Це – перша нова гілка за останні 25 років, яка з’явилася на тролейбусній мапі міста.

Для України досвід використання таких тролейбусів є унікальним. В інших містах електротранспорт з автономним ходом застосовує дизельні генератори або здатен рухатися без електрики лише на невеликі відстані.

«Від сьогодні транспорт рухатиметься новим маршрутом безперебійно. Думаю, за тиждень ми відкоригуємо всі деталі. У містян, зокрема мешканців ж/м «Сонячний», буде можливість користуватися дешевим муніципальним транспортом. Нові тролейбуси мають плавний хід, добре набирають швидкість і маневрують. Місто купує новий рухомий склад. Це була одна з моїх обіцянок. І ми відроджуватимемо муніципальний електротранспорт», – зазначив мер Дніпра Борис Філатов під час першої поїздки на новому тролейбусі з автономним ходом.

Тролейбуси зібрані на заводі «Південмаш» із комплектуючих білоруського виробництва. Мер Дніпра наголосив: якщо тролейбуси будуть успішні в експлуатації, місто і надалі купуватиме їх у Південного машинобудівного заводу. Вартість двох безконтактних машин становить 15,6 млн грн.

Автономний хід тролейбуса забезпечують літій-іонні акумуляторні батареї. Їхня ємність сягає 100 ампер/годин. Із увімкненою системою кондиціонування або опалення такий електротранспорт зможе подолати не менше, ніж 15 км. Акумулятори також здатні заряджатися під час руху або стоянки від наявної контактної мережі.

У нових тролейбусах комфортну температуру можна регулювати як у кабіні водія, так і пасажирському салоні. Машини обладнані пандусами та спеціальними місцями для пасажирів із вадами опорно-рухомого апарату. Номер маршруту тут демонструється на електронному табло, а вбудований динамік, виведений назовні, допоможе особам із вадами зору не пропустити свою зупинку.

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Кожен тролейбус зможе перевозити загалом 107 пасажирів. Оплатити проїзд можна також і через QR-код. На повну потужність новий маршрут № 14 – від вул. Глінки до ж/м «Сонячний» – запрацює вже наступного тижня. Очікується, що протягом року пасажиропотік тут сягне півмільйона пасажирів. Дніпряни радіють відкриттю нового маршруту. Кажуть: тепер переїхати з одного берега на інший буде значно зручніше і дешевше. Сучасні тролейбуси з автономним ходом викликають у людей не менше захоплення.

Головний тест на витривалість нові тролейбуси пройдуть взимку, адже визначити максимальну продуктивність акумуляторів можна лише за мінусової температури. Основна перевага такого транспорту – можливість використовувати його на маршрутах до віддалених районів, не витрачаючи додаткові кошти на будівництво контактної мережі. На живлення від електрики ці тролейбуси перемикаються натиском кнопки.

Зазначимо, що до кінця року у профільному підприємстві мерії планують подовжити тролейбусні маршрути № 10 і № 5 до Залізничного вокзалу. Разом з тим, у місті тривають роботи з відновлення 25,9 км маршруту № 13 (новий номер – № 2). Він пролягатиме від вул. Глінки до ж/м «Парус».

Довідка

У Дніпрі функціонують 17 тролейбусних маршрутів загальною протяжністю 306 км. Щодня на міські дороги виходять 90 машин різних типів. Востаннє тролейбусні маршрути у місті відкривали ще у далекому 1992 році. Це – № 20 «вул. Європейська – ж/м «Лівобережний-3» та № 21 «ДІІТ – ж/м «Тополя-3». Щороку у Дніпрі тролейбуси транспортують близько 35 млн пасажирів, понад 20 млн з яких – пільговики. Відкриття нових схем руху важливе, зокрема, для малозабезпечених прошарків населення.