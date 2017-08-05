Порошенко нагородив поліцейських орденами та медалями

З нагоди Дня Національної поліції України президент Петро Порошенко вручив високі державні нагороди службовцям Національної поліції, які відзначилися при виконанні своїх обов’язків.

Як повідомила прес-служба глави держави, за особисту мужність, виявлену під час виконання службового обов’язку, вагомий внесок у боротьбу зі злочинністю, високий професіоналізм орденами та медалями нагороджено 30 поліцейських.

Читайте такожПорошенко: Нацполіції довіряє більшість українців

Зокрема, орденом «За мужність» III ступеня нагороджено майора поліції Сергія Вєсєлова, який брав участь у проведені антитерористичної операції. У ніч проти 5 липня 2014 року через блокпост №5 колона терористів намагалася здійснити прорив до Краматорська. Під час бою за безпосередньою участю Вєсєлова вдалося знищити 2 легкові автомобілі, танк Т – 72, дві БМП-2, одну БМД-2 та понад 20 терористів.

Орденом «За мужність» III ступеня також нагороджено старшого сержанта поліції Віктора Ігнатенко, за участю якого 23 лютого 2017 року в Сумах було затримано грабіжника, що влаштував вибух та стрілянину, намагаючись пограбувати банкомат Райффайзен Банку Аваль. У злочинця вилучено пістолет марки ПМ з глушником, газовий балон, балаклаву і пристрій для скоєння крадіжок. Під час затримання злочинця Ігнатенко отримав вогнепальне поранення.

Медаллю «За бездоганну службу» III ступеня нагороджено капітана поліції Олега Ульянова. За участю капітана Ульянова розкрито вісім умисних вбивств, чотири злочини, пов’язані із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, одне зґвалтування. Також спочатку поточного року, завдяки оперативності та професійним діям Ульянова розкрито два умисні вбивства.

Читайте такожНацполіції - 2 роки: чим встигли запам'ятатися копи за цей час (відео)

Сержанта поліції Сергія Скрипніка нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни». Під час перебування у місті Дебальцеве група, у складі якої був сержант Скрипнік, отримала завдання забрати поранених, які знаходились в оточені. Під час їх пересування по населеному пункту у колонні із двох танків, БМП и БРДМ, з одного із подвір’їв вибіг бойовик незаконного збройного формування з РПГ-7 в руках та, направивши зброю в бік колони, здійснив постріл. Скрипнік випередив бойовика та відкрив по ньому вогонь з АК-74. Після декількох влучних пострілів бойовика було ліквідовано, тим самим сержант Скрипнік врятував життя близько 30 українських військовослужбовців. Групі було надано можливість вивести поранених з оточення та продовжувати виконувати бойові завдання, пов’язані із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.