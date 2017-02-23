У Сумах при спробі пограбування банкомату злочинець поранив поліцейського охорони (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Відзначається, що життя поліцейського зараз рятують медики. Зловмисник поранений і затриманий.

Повідомляється, що 23 лютого в Сумах близько 4:00 ранку в управління поліції охорони надійшов сигнал про спрацювання сигналізації банкомату, розташованого по вулиці Харківській.

Поліцейські прибули на місце події і почули вибух. При огляді співробітники наряду побачили, як з приміщення, де знаходиться банкомат, вибіг невідомий чоловік, який почав стріляти у бік одного з поліцейських охорони, після чого намагався втекти з місця події.

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Відзначається, що двоє співробітників поліції охорони відкрили вогонь і почали переслідування зловмисника. На допомогу їм прибули додаткові наряди. Зловмисник, побачивши поліцейських, відкрив вогонь в їх бік і намагався втекти. На попередження поліцейських він не реагував і продовжував відстрілюватися.

"Тому поліцейським охорони довелося застосувати автоматичну і табельну зброю. Зловмисник перестав стріляти тільки тоді, коли у нього скінчилися патрони. В цей час його і затримали поліцейські. Злочинцем виявився житель Київської області 1982 року народження. У нього на місці події було вилучено пістолет Макарова", - зазначили у відомстві.

В результаті події у старшого сержанта поліції діагностували вогнепальне поранення передпліччя лівої руки (на виліт), шиї і гортані (діагноз встановлюється). Повідомляється, що він був госпіталізований в лікарню, де лікарі борються за його життя.

Затриманий злочинець отримав три вогнепальні поранення, з них два - правої і лівої ноги. Його також госпіталізували.

Зараз за цим фактом ведеться слідство.

За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, в Сумах, починаючи з осені, невідомі зловмисники підірвали близько 10 банкоматів.

«Хто - не знали досі. Цієї ночі, при спробі чергового підриву банкомата, поліцейські вступили в перестрілку із зловмисником», - повідомив голова Нацполіції.

Раніше у Києві двоє чоловіків намагалися пограбувати банкомат за допомогою флешки і клавіатури.