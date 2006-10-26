На прохання пацієнта діагноз у лікарняних не писатимуть

Міністерство охорони здоров`я України зобов`язало медичні установи на письмове прохання пацієнта не вносити діагноз у лікарняний лист. Проте діагноз обов`язково повинен фіксуватися в медичній картці пацієнта, пише газета "15 хвилин".

При цьому існуючі бланки листів непрацездатності змінюватися не будуть, повідомили видання в прес-службі Мінздраву.

Раніше планувалося графу “діагноз” із бланка лікарняного прибрати взагалі. Однак проти цього виступив Фонд соціального страхування. На думку відомства, це перешкодить реалізації прав і обов`язків страховика.

Плутанина щодо структури бланків лікарняних (з графою “діагноз” чи без неї) в останні декілька місяців призвела до того, що деякі медустанови перестали їх одержувати в достатній кількості, і пацієнтам стали видавати лікарняні на звичайних листках паперу. Проте цю проблему, за інформацією Мінздраву, вже розв`язано.

Міністерство домовилося про друк 6,5 млн. бланків лікарняних. На сьогодні їх вже одержано 1,8 млн. екземплярів. Як запевняє прес-служба відомства, Мінздрав упродовж двох тижнів повністю забезпечить всі медустанови України бланками лікарняних.

Як повідомляв УНІАН, лікар Вінницької лікарні №2 С.ПОБЕРЕЖЕЦЬ в серпні 2006 року виграла суд у чотирьох державних установ у справі про нерозголошення діагнозу в лікарняних листах хворих. С.ПОБЕРЕЖЕЦЬ оскаржила в суді форму лікарняного листа.

С.ПОБЕРЕЖЕЦЬ вважає, що без її згоди і дозволу інформація конфіденційного характеру (тобто діагноз) стала відома широкій громадськості, а отже, були порушені її конституційні права.

Відповідачами у цій справі стали Міністерство охорони здоров`я України, Міністерство праці і соціальної політики України, Фонд соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України – тобто, ті державні установи, які затвердили для громадян таку форму лікарняного.