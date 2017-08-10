Таємничий "батько" про доньку загиблої екс-нардепа Бережної: носить моє прізвище з народження (відео)

Бізнесмен Борис Фуксман підтвердив, що є батьком доньки екс-нардепа Ірини Бережної, яка днями загинула у автокатастрофі. Він прийшов до Лаври попрощатись із загиблою, від коментарів відмовлявся, адже зізнався ТСН, що говорити йому нині дуже важко.

Проте на питання про батьківство, яке давно обговорювалось у пресі, але приховувалось самою Бережною, відповів.

Читайте такожУ Києві поховали екс-нардепа від Партії регіонів Бережну

"Її було взято за доньку, коли вона народилась. Вона - моя донечка з першого дня свого життя, і носить моє прізвище з першого дня. Вона дивовижна дівчинка і дуже схожа на свою матір", - сказав Фуксман.

Здоров'я дівчинки після аварії, у яку вона потрапила з матір'ю, не викликає занепокоєнь.

"Дитина жива, здорова, жодних серйозних ушкоджень не трапилось", - запевнив бізнесмен.

Як повідомляв УНІАН, по доньку загиблої в ДТП колишнього нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної в Задар прибув батько дитини. Різні ЗМІ повідомляли, що це - бізнесмен Борис Фуксман, стосунки з яким Бережна ретельно приховувала.