Екс-нардеп від Партії регіонів Бережна розбилася в ДТП: по доньку загиблої прилетів таємничий батько - ЗМІ

По доньку загиблої в ДТП колишнього нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної в Задар вже прибув батько дитини. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на власні джерела.

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Різні ЗМІ повідомляють, що це - бізнесмен Борис Фуксман, стосунки з яким Бережна ретельно приховувала. Після розслідування всіх обставин ДТП тіло Бережної передадуть для поховання родичам.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна загинула у Хорватії. Машина, в якій вона перебувала, вночі зірвалася з серпантину.

Водій та Бережна загинули на місці. 8-річна донька екс-нардепа отримала травми і була госпіталізована у лікарню міста Задар.