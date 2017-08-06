Екс-нардеп від Партії регіонів Бережна розбилася в ДТП: по доньку загиблої прилетів таємничий батько - ЗМІ
14:15, 06 серпня 2017Інциденти
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ЗМІ говорять про те, що таємничим батьком є Борис Фуксман.
Бережна загинула в ДТП, її донька вціліла / фото УНІАН
По доньку загиблої в ДТП колишнього нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної в Задар вже прибув батько дитини. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на власні джерела.
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Різні ЗМІ повідомляють, що це - бізнесмен Борис Фуксман, стосунки з яким Бережна ретельно приховувала. Після розслідування всіх обставин ДТП тіло Бережної передадуть для поховання родичам.
Як повідомляв УНІАН, 5 серпня екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна загинула у Хорватії. Машина, в якій вона перебувала, вночі зірвалася з серпантину.
Водій та Бережна загинули на місці. 8-річна донька екс-нардепа отримала травми і була госпіталізована у лікарню міста Задар.
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