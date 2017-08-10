Пораненого на військових навчаннях криворізького журналіста будуть лікувати за кордоном

Стан пораненого на навчаннях ЗСУ криворізького оператора В'ячеслава Вовка залишає бажати кращого. Зараз у нього працює тільки одне легеня. На місце другого потрібно встановлювати імплант.

Лікувати В'ячеслава погодилася міжнародна бригада медиків з Ізраїлю і Великобританії. Але, за словами дружини Вовка Ірини, для операції та реабілітації її чоловіка потрібно $400 тис., повідомляє "Медіаняня".

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Ці кошти підуть на операцію та встановлення імпланта, транспортування, лікування та післяопераційний період в Ізраїлі. Один з етапів реабілітації планують провести в ізраїльській клініці «Шиба».

Зараз сім'ї потерпілого оператора вдалося зібрати лише $15 тис.

Інна Вовк звернулася до президента України, Міністерства оборони, та місцевих народних депутатів з проханням допомогти у вирішенні фінансового питання. А колеги В'ячеслава ініціювали відкрите звернення до Міністерства оборони, в якому вимагають взяти їх товариша «на повне забезпечення лікування та реабілітації».