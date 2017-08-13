На Донеччині з початку року поліцейські були вимушені забрати з родин 112 дітей

З початку року на Донеччині поліцейські були вимушені вилучити з родин 112 дітей. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області з посиланням на начальника відділу ювенальної превенції ГУНП в Донецькій області Катерину Шнейдер.

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Зокрема повідомляється, що зараз на обліку так званих неблагополучних родин в поліції перебуває 598 сімей.

"Це родини, які з тих чи інших причин опинилися у складних життєвих обставинах", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що з початку року була виявлена 141 така родина.

Шнейдер повідомила, що з початку року було складено 868 адміністративних протоколів за ст. 184 КУпАП- невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, а до відповідальності за ст. 166 Кримінального кодексу України щодо злісного невиконання обов’язків було притягнуто двоє батьків.

"Були змушені вилучити з родин 112 діток", - підкреслила вона.

Крім того, днями правоохоронці Краматорська відвідали 44-річну жінку, яка виховує 8-річного хлопчика.

"Помешкання було схоже на давно покинуте, нібито туди роками викидали сміття. І де-не-де – "стежки", якими можна пересуватися квартирою. Жінка спиртним не зловживає, але пояснити, чому вона елементарно не прибирає в оселі, вона не змогла", - повідомили правоохоронці.

Поліцейськими було прийнято рішення вилучити хлопчика з родини та помістити у лікарню, а жінка пообіцяла поліцейським виправитися та повернути дитину, аби нормально її виховувати.

"Щодо неї складено адміністративний прокол за ст. ст.184 Кодексу України про адміністративні порушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей)", - інформують в поліції.

Крім того, за даними правоохоронців, також були вилучені діти з багатодітної сім’ї у Слов’янському районі. При цьому уточнюється, що коли правоохоронці прийшли в цю сім’ю, то "зустріли їх не дорослі, а братики 9 та 10 років на руках із хворим однорічним хлопчиком".

"Не варто й казати – у будинку повна антисанітарія, малеча голодна, дуже брудна та покусана комахами. А тим часом їхня вагітна четвертою дитиною матір десь пиячила. Цих діток теж довелося вилучити", - додали у поліції.