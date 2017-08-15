"Кіборги. Герої не вмирають": в мережі з'явилися перші кадри фільму про захисників Донецького аеропорту (відео)
Художній фільм „Кіборги“ - історія не про війну, а про сучасних героїв, які творять нашу нову Україну.
Сьогодні 15 серпня оприлюднили офіційний тизер фільму про захисників Донецького аеропорту «Кіборги»
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«Найочікуваніший фільм року. Кіборги. Герої не вмирають», - написав у своєму Facebook Сергій Костинський член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.Прем’єра фільму відбудеться 6 грудня.
«Художній фільм „Кіборги“ - історія не про війну, а про сучасних героїв, які творять нашу нову Україну. Незважаючи на різницю у походженні та віці, їх об’єднала одна мета - захистити рідну землю від агресора. Заради спільної перемоги вони готові стояти до кінця. Бо за їхніми спинами матері, жінки, діти і ціла Україна», - написали на сторінці в Youtube, де оприлюднили відео.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше два українські фільми отримали нагороди на кінофестивалі в Локарно.