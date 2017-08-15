"Міс Росія-2016" з Криму буде боротися за корону найкрасивішої українки

У фіналі національного конкурсу краси "Міс Україна-2017" за корону буде боротися учасниця з Ялти – Катерина Луганська, яка до цього брала участь в різних російських конкурсах краси, представляючи окупований РФ Крим.

Як пояснила у розмові з "Апостроф. Лайм" менеджер "Міс Україна-2017" Айтен Новрузова, у Катерини українське громадянство, а брати участь у закордонних конкурсах правилами українського національного конкурсу не забороняється.

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"Нам важливі зовнішні дані, відсутність шкідливих звичок, заняття благодійністю", - уточнила Новрузова.

Вона, правда, не змогла відповісти, як Катерина Луганська брала участь у національному конкурсі "Міс Росія-2016" з українським паспортом і як з цим паспортом вчиться в Ростові, але пообіцяла уточнити у менеджера дівчини.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, претендентки на звання " Міс-Україна влаштували перегони на воді в купальниках.