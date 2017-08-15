Qatar Airways перед початком польотів в Україну запустила промо-ролик з визначними місцями Києва

Промо-ролик покликаний пробудити цікавість у туристів до Києва і скористатися рейсом авіакомпанії до української столиці.

Читайте такожКатар спростив візовий режим для українцівЗокрема, в ролику показана Києво-Печерська Лавра, пам'ятник Богдану Хмельницькому. "Відвідайте деякі з наших улюблених визначних пам'яток у Києві, одному з найстаріших і найкрасивіших міст Східної Європи. Наш новий сервіс до Києва починається 28 серпня", - йдеться у коментарі авіакомпанії.

Дебютний політ Qatar Airways до Києва заплановано на 28 серпня. Рейси в аеропорт "Бориспіль" будуть виконуватися щоденно.

Як повідомляв УНІАН, Катар спростив візовий режим для українців. Відтепер громадяни України можуть вільно перебувати у Катарі протягом 30 днів.

Довідка УНІАН. Qatar Airways - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни-місті Доха. Станом на січень 2017 року Qatar Airways обслуговує понад 150 напрямків по всій Африці, Азії, Європі, Північній Америці, Південній Америці та Океанії зі свого центру в міжнародному аеропорту Хамад, що робить його одним з небагатьох авіаперевізників, який літає на всі п'ять населених континентів планети.