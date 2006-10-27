Хто зможе оформити візу безкоштовно

Парафована сьогодні у Гельсінкі з Європейським Союзом угода про спрощення візового режиму для громадян України передбачає фіксовану ціну 35 євро на візи та надання безкоштовних віз певним категоріям громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Гельсінкі повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Саме це, за словами Президента, є «головним позитивом парафованої сьогодні угоди». При цьому він озвучив перелік зазначених категорій, яким візи оформлюватимуться безкоштовно: близькі родичі, члени офіційних делегацій, члени уряду, парламенту, ряду органів місцевої влади, Конституційного і Верховного судів, учні, студенти, аспіранти, а також вчителі, що їх супроводжують, інваліди разом із особами, які їх супроводжують, особи, що подорожують з гуманітарною ціллю, у тому числі ті, що виїжджають на лікування та супроводжуючі їх особи.

Крім того, безкоштовні візи отримуватимуть ті, хто відвідують хворих родичів, учасники міжнародних спортивних змагань та особи, що їх супроводжують, учасники наукових, культурних і мистецьких програм, учасники програм обміну між містами-побратимами, журналісти, пенсіонери, водії, що виконують міжнародні перевезення, члени екіпажів, у тому числі екіпажів поїздів.

«Знаєте, це не поганий набір», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що подальша співпраця з Євросоюзом буде спрямована на розширення цього переліку.

Також В.ЮЩЕНКО відзначив важливість того, що в угоді йдеться про можливість видачі багаторазових і довготермінових – до 5 років - віз.

Також Президент підкреслив, що за новою угодою консул, у разі відмови в оформленні візи, повинен пояснити громадянину причини цього.

Зазначивши, що завдяки цій угоді будуть зняті «колосальні нарікання» людей, В.ЮЩЕНКО наголосив: «Зараз ми поставили крапку, і цей прогрес відчує кожна людина. Не менш важливим є недискримінаційний підхід по відношенню до громадян України при здійсненні ними поїздок по території Євросоюзу. Це хороший актив, який сьогодні був досягнутий».

Угода стане чинною після ратифікації парламентами країн.