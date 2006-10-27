Активісти «Громадянської самооборони» закликають бойкотувати нові тарифи

Низка громадських організацій Луганської області оголосила акцію «Громадянська самооборона» та закликала мешканців області платити за житлово-комунальні послуги за старими тарифами доти, доки влада не зробить конкретні кроки у здійсненні комунальної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, акцію було презентовано у ході засідання Луганського прес-клубу Українського освітнього центру реформ.

Ініціатори акції - правозахисні організації «Чайка» та Комітет захисту конституційних прав і свобод громадян, Асоціація соціал-демократичних сил Луганщини, Луганське відділення ВГО «Громадський контроль» - вимагають від Луганської міської ради проведення надзвичайної сесії за участю представників громадських організацій, профспілок, органів самоорганізації населення для прийняття конкретних програм та заходів щодо вирішення нагальних проблем. Зокрема, вони вимагають: інвентаризацію житлового господарства області, укладення договорів з кожним споживачем комунальних послуг, установку лічильників, пільгове кредитування населення в разі заміни вікон чи дверей, незалежний аудит економічного обґрунтування нових тарифів, громадський контроль за витратою коштів на утримання житлового фонду та інше.

Під час засідання було заявлено також, що вимоги до влади ініціатори акції подадуть як міську ініціативу, на яку влада повинна відреагувати до 9 грудня – дня проведення громадських слухань, на яких буде підсумовано результати акції.

Між тим на сайті міської ради організовано опитування мешканців Луганська стосовно нових тарифів. На сьогодні 54% громадян, які взяли участь в опитуванні, заявили, що не планують платити за новими тарифами взагалі, 20% - частково, і 23% - платитимуть повністю.