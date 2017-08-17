В Україні за півмісяця на водоймах потонули понад 200 осіб

В Україні з початку поточного року на водоймах загинуло 798 осіб, з яких 81 дитина.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, врятовано було 509 осіб, у тому числі 112 дітей.

Рятувальники також зазначають, що 202 особи загинули на водоймах лише з початку серпня, що майже удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для місцях та у нетверезому стані.

Нещасні випадки з дітьми стаються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відпочивати біля водойм.