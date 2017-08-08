На Кіровоградщині у ставку потонули чотири людини, двоє з них - діти

На Кіровоградщині сьогодні у місцевому ставку виявлено тіла чотирьох осіб, з них - двох дітей семи дев’яти років. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожНа Харківщині у ставку потонула півторарічна дівчинка

«У смт Добровеличківка Кіровоградської області 8 серпня в місцевому ставку було виявлено та вилучено тіла 4 осіб, з них 2 дитини (2010 та 2008 років народження)», - йдеться у повідомленні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, за час жахливої спеки минулого тижня в Україні потонули майже 100 осіб. З початку року на водоймах країни загинули 685 осіб, з яких 70 дітей.