У Маріуполі відкрили пам'ятник воїнам, які віддали життя за незалежність України

05:53, 25 серпня 2017
Суспільство
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Священнослужителі провели молебен за загиблими воїнами і висвітлили пам'ятник. 

Пам'ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання / фото marsovet.org.ua

Сьогодні в Міському саду пройшла церемонія відкриття пам'ятника «Воїнам, які віддали життя за Україну». Про це повідомляється на сайті Маріупольської міськради. 

В урочистому заході взяли участь представники міської ради, Національної гвардії, збройних сил України, а також духовенства міста.

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Пам'ять героїв, полеглих за незалежність України присутні вшанували хвилиною мовчання. У свою чергу священнослужителі провели молебен за загиблими воїнами і висвітлили пам'ятник.

фото marsovet.org.ua

Віддаючи данину пам'яті героям, які заради миру і спокою на рідній землі загинули за Україну, присутні на заході військовослужбовці, представники силових структур міста і громадських організацій поклали вінки і квіти до пам'ятного знаку.

"Тепер у маріупольців і гостей нашого міста з'явилася можливість вшановувати своїх героїв-земляків, які ціною власного життя зберегли Волю і Свободу для українців. Героям, завдяки яким сьогодні ми святкуємо День незалежності України", - зазначили в мерії міста.

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Теги: #пам'ятник воїнам АТО#вшанували пам'ять військових