Пам'ятник воїнам АТО в Києві намагалися підірвати

Пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова в Києві в четвер зранку облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати.

Про це повідомив "Українській правді" нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

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За його словами, після 22-ї години в бік пам'ятника з дороги кинули саморобний вибуховий пристрій. Пам'ятник не постраждав. На місці події працювала поліція.

Біля нього залишилася яма діаметром 50 см, глибиною 10 см.

Як повідомляв УНІАН, урочисте відкриття нового пам'ятника героям АТО відбулося в Києві 15 серпня. Монумент являє собою меч, встромлений в карту Росії. Пам'ятник символізує майбутню перемогу українських вояків над ворогами України.

Обійшовся пам'ятник в 120 тис. грн. Кошти півроку спільно збирали волонтери і вояки-добровольці, які захищали Україну на сході.