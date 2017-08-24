Пам'ятник воїнам АТО в Києві намагалися підірвати

23:32, 24 серпня 2017
Інциденти
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Пам'ятник воїнам АТО в Києві постраждав вдруге за сьогоднішній день.

На місці події працювала поліція / фото Дмитро Білоцерковець

Пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова в Києві в четвер зранку облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати.

Про це повідомив "Українській правді" нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

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За його словами, після 22-ї години в бік пам'ятника з дороги кинули саморобний вибуховий пристрій. Пам'ятник не постраждав. На місці події працювала поліція.

Біля пам'ятника залишилася яма діаметром 50 см / фото Дмитро Білоцерковець

Біля нього залишилася яма діаметром 50 см, глибиною 10 см.

Як повідомляв УНІАН, урочисте відкриття нового пам'ятника героям АТО відбулося в Києві 15 серпня. Монумент являє собою меч, встромлений в карту Росії. Пам'ятник символізує майбутню перемогу українських вояків над ворогами України.

Обійшовся пам'ятник в 120 тис. грн. Кошти півроку спільно збирали волонтери і вояки-добровольці, які захищали Україну на сході.

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Теги: #пам'ятник воїнам АТО