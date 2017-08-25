У київському супермаркеті побачили мишу, яка ласувала у відділі кулінарії (відео)

У одному із супермаркетів Києва помітили мишу на прилавку кулінарії. Гризуна встиг зафільмувати один із покупців магазину, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається що миша бігала у відділі кулінарії та залазила на їжу.

Як повідомляв УНІАН раніше, в супермаркеті "Фуршет в Києві, очевидці зняли на відео, як кішка залізла у відкриту ємність з цукром.

Як стверджують автори відео, прогулянку кішки вони зняли 15 серпня в "Фуршеті" на проспекті Перемоги. Тварина "встрибнула на тумбу з відкритими сипучими продуктами і спустилася в цукор. Камери зафіксували, як кішка прикривала сліди "злочину".