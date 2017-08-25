У київському супермаркеті побачили мишу, яка ласувала у відділі кулінарії (відео)
12:58, 25 серпня 2017Суспільство
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Гризуна на відео зняв один із відвідувачів.
Миша бігала у відділі кулінарії / Фото JERVIS_PICS via flickr.com
У одному із супермаркетів Києва помітили мишу на прилавку кулінарії. Гризуна встиг зафільмувати один із покупців магазину, йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається що миша бігала у відділі кулінарії та залазила на їжу.
Як повідомляв УНІАН раніше, в супермаркеті "Фуршет в Києві, очевидці зняли на відео, як кішка залізла у відкриту ємність з цукром.
Як стверджують автори відео, прогулянку кішки вони зняли 15 серпня в "Фуршеті" на проспекті Перемоги. Тварина "встрибнула на тумбу з відкритими сипучими продуктами і спустилася в цукор. Камери зафіксували, як кішка прикривала сліди "злочину".
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