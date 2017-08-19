Застудилася і чекає господарів: стала відома доля кішки з "Фуршету" (фото)

Кішку, яку застали в ємності з цукром у столичному супермаркеті "Фуршет", співробітники магазину передали небайдужій дівчині на ім'я Марина Самойленко. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що зараз кішка знаходиться на карантині, після чого буде шукати нових господарів.

Читайте такожВ одному з київських супермаркетів кіт переплутав ящик цукру з туалетом (відео)"У нас поповнення. Те саме, цукрове. Спасибі співробітникам "Фуршету", що таки написали мені. Господарі, які обіцяли сьогодні забрати кішечку, зникли. Дуже шкода, що кошеня викликало бурю емоцій, але ніхто так і не подарував йому домівку. А співробітники готувалися: показали кішку лікарям, викупали, дуже чекали, до останнього", – розповіла Самойленко, а також виклала фото з кішкою.

Дівчина назвала кішку Сансою і помітила, що та захворіла після пережитого стресу. "Це кошеня 5-6 місяців, вискасного забарвлення і орієнталистим носиком. Після перенесених стресів її купали (цього категорично не можна робити, не перечекавши карантин), вже соплі і чхання – ознака ринотрахеїту", – зазначила дівчина.

"Кішечка має хороший апетит, дуже контактна. У крові явно породисті орієнтали були – аж надто балакуча і собачий характер. Зараз Санса живе окремо від моїх домашніх улюбленців, за нею потрібно поспостерігати, нормально обробити від паразитів і показати згодом лікарям. Тому красивих фото на ліжку поки не буде. Після карантину в 2 тижні Санса буде шукати господарів. Цього разу – надійних і остаточних", – запевнила Самойленко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в супермаркеті "Фуршет в Києві, очевидці зняли на відео, як кішка залізла у відкриту ємність з цукром. Як стверджують автори відео, прогулянку кішки вони зняли 15 серпня в "Фуршеті" на проспекті Перемоги. Тварина "встрибнула на тумбу з відкритими сипучими продуктами і спустилася в цукор. Камери зафіксували, як кішка прикривала сліди "злочину".