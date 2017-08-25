Син Таїсії Повалій побажав Україні стати незалежною як Китай, користувачі соцмережі не зрозуміли і почали вимагати пояснень
Сину Таїсії Повалій довелося пояснити своє невдале побажання Україні на День Незалежності.
Син Таїсії Повалій Денис Повалій дивно привітав Україну з Днем Незалежності.
Вітання він опублікував в своєму Instagram 24 серпня.
"Бажаю нашій країні стати такою ж незалежною як Китай!", - написав Повалій, супроводивши побажання фото китайської газети.
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У коментарях пізніше Денис пояснив, що мав на увазі боротьбу з корупцією.
"Тут написано,"якби кожному українському чиновнику, який дав / взяв # Хабаря відрубали, за китайською традицією, палець, можна було б нагодувати людським м'ясом цілу Замбію ", - уточнив він.
Нагадаємо, раніше УНІАН-Таблоїд розповів, як зірки влаштували грандіозні концерти по всій країні в День Незалежності.