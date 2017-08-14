Фігурант справи про заворушення 2 травня в Одесі Ільницький не з'явився в суді - прокуратура

Прокуратура Одеської області підтверджує неявку в суд нібито затриманого у Росії фігуранта справи про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі Владислава Ільницького.

Читайте такожПоліція перевіряє інформацію про втечу до РФ фігуранта справи щодо масових заворушень 2 травня 2014 року в ОдесіЯк повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, станом на 13.00 сьогоднішнього дня, встановлено, що обвинувачений на судове засідання Іллічівського міського суду Одеської області не з'явився.

Чергове засідання у Іллічівському суді завчасно було призначено по вищезгаданій справі на 14 серпня.

«На судовому засіданні адвокат Ільницького повідомив, що зараз у нього відсутній зв'язок із клієнтом, а також відсутня інформація про місце його перебування. В даний час прокуратурою області витребувана інформація щодо перетину обвинуваченим державного кордону», - заявили в прес-службі.

Відзначається, що в разі неявки обвинуваченого до суду з неповажних причин прокуратура вживатиме заходів, передбачених законом. Зокрема, на наступному судовому засіданні представник обвинувачення звернеться з клопотанням про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і оголошення його в розшук.

Як повідомляв УНІАН, колишній одеський журналіст Артем Бузила, який зараз проживає в Москві, повідомив у Facebook про втечу Ільницького до Росії.

«Днями втік з України. Вчора під час спроби потрапити на територію РФ був затриманий російськими прикордонниками в аеропорту «Домодєдово». Зараз перебуває, мабуть, в ізоляторі, де йому загрожує депортація», - написав Бузила.

Нагадаємо, 27 серпня 2015 року Малиновський районний суд Одеси змінив запобіжний захід, відпустивши під домашній арешт трьох фігурантів провадження про масові заворушення 2 травня 2014 року, зокрема Владислава Ільницького.

26 травня 2017 року Апеляційний суд Одеської області переніс розгляд справи про масові заворушення 2 травня 2014 року до міста Чорноморська (колишній Іллічівськ, Одеська область).

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Під час зіткнень в центрі міста були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.