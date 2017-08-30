У Міносвіти розповіли скільки витратять на парти і обладнання кабінетів природничих наук

Міністерство освіти і науки планує витратити в 2018 році мільярд гривень освітньої субвенції на закупівлю в школи нових парт, обладнання для кабінетів природничих наук і шкільних автобусів.

Читайте такожВ Україні цього року до шкіл підуть понад 408,2 тисяч першокласниківЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр науки і освіти Лілія Гриневич.

«Наше завдання - це поліпшити оснащення новими партами, якими регулюється постава дітей. Це парти, які можна розташовувати в динамічній конструкції і ділити клас на групи», - сказала вона.

Також Гриневич зазначила, що в Україні є багато шкіл в сільській місцевості, де стоять дуже старі парти, які вже не відповідають сучасним вимогам.

«Друга частина цієї субвенції - це обладнання і матеріали, за допомогою яких вчителі працюватимуть з дітьми. Зараз ми розробляємо цей перелік», - зазначила міністр.

Вона також додала, що в структурі субвенції слід врахувати витрати на створення опорних шкіл та закупівлю обладнання для природничо-математичних кабінетів і шкільних автобусів.