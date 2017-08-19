Закон про освіту має бути ухвалено до Дня вчителя – Гриневич

Верховна Рада має ухвалити закон «Про освіту» до Дня вчителя, що відзначається щорічно у першу неділю жовтня. Про це міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила під час зустрічі з послом Румунії в Україні Крістіан-Леоном Цуркану, повідомили УНІАН у прес-служба Міносвіти.

Читайте такожЗ 2018 року за новим стандартом початкової освіти навчатимуться усі першокласники - Гриневич«До другого читання депутатами було подано понад тисячі поправок, але вони повністю були опрацьовані, і щодо них було досягнуто згоди», - сказала Гриневич.

«За моєю інформацією, новий закон «Про освіту» має бути проголосований у парламенті до Дня вчителя – професійного свята наших педагогів. Його мали розглянути раніше – в останній тиждень попередньої сесії, а у депутатів не вистачило часу», - долала міністр.

Як зазначається в повідомленні, закон «Про освіту» є базовим у законодавчому забезпеченні освіти. Його ухвалення розблокує оновлення законів “Про середню освіту” та “Про професійну освіту”, а також розробку закону “Про національну систему кваліфікацій”.

Раніше Гриневич зауважувала, що законопроект обов’язково має бути проголосований на початку 7-ї сесії Верховної Ради, адже важливо, щоб гроші на реалізацію реформи було передбачено у держбюджеті на 2018 рік.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 жовтня 2016 року ухвалила в першому читанні проект закону про освіту (№3491-д).

Документом передбачена реформа середньої освіти: зміна системи та децентралізація управління освітою, переорієнтація на формування у дітей необхідних для життя ключових компетентностей, для чого буде оновлення стандартів освіти, поступовий перехід до 3-річної старшої профільної школи та забезпечення справжньої профілізації.

Відповідно до законопроекту, навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти та профільного середньої освіти - з 1 вересня 2018 року, для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року.