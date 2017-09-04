Перша українка на шоу Victoria's Secret: модель розповіла, яким був її шлях до успіху (відео)

Дар'я Хлистун, яка стане першою українкою на шоу Victoria's Secret, розповіла про шлях до успіху. Три роки тому вона була випускницею звичайної школи в Синельниковому.

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Однолітки дражнили її за високий зріст, а через надто струнке тіло розбитим серцем завершилося перше кохання. Журналісти розповіли, що мати виховувала Дар'ю сама, батько пішов, коли дівчинці було 3 роки.

Модельна агенція сама знайшла 18-річну Хлистун у соцмережах й запропонувала роботу, у що вона повірила не одразу.

А нині вона - на найпрестижніших подіумах Нью-Йорка, Мілана та Парижа та з'являється на обкладинках модних журналів.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 23 серпня українська модель Дар'я Хлистун була відібрана для участі в показі Victoria's Secret 2017.