Оголений "сюрприз" для депутатів: біля Ради активістка Femen організувала "1 вересня у школі корупції" (фото, відео)

У вівторок, 5 вересня, під Верховною Радою учасниці руху Femen провели акцію "Перше вересня в школі корупції".

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Рудоволоса активістка Наталя з голими грудьми та у шкільній картатій спідниці залізла на пам'ятник біля входу до парламенту й почала дзвонити в імпровізований шкільний дзвоник, передає "Страна".

"О! Молодець!", - миттєво відреагували на перфоманс перехожі й представники інших громадських організацій, які збиралися до відкриття Ради.

Дівчині вдалося простояти на "постаменті" близько 2 хвилин, після чого вона спустилася. Активістку правоохоронці відвезли до Печерського РВВС.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня одна з активісток групи Femen залізла на постамент знесеного пам'ятника Леніну в Києві оголеною до пояса, з короною і факелом, яка повинна була нагадувати символ США - статую Свободи. При цьому на постаменті був розміщений плакат з написом "Chocolate independence" ("Шоколадна незалежність", - УНІАН.).