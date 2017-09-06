Жіночий одяг та неготовність публіки: у США Дорн постав в образі "героя", що ігнорує норми в Україні

Американське видання Vogue присвятило матеріал українському співаку Івану Дорну. Статтю опублікували на сайті Vogue.

Дорна назвали предметом обожнювання, що ігнорує гендерні правила і закони в Україні.

Журнал пише, що співак націлений на підкорення світового шоу-бізнесу, у зв'язку з чим вибрав новий яскравий образ і "став ексцентричним як в музиці, так і в стилі".

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Дорн прокоментував реакцію шанувальників на кліп Collaba і подібних експериментів з одягом.

"Вони не були готові до цього", - заявив він.

«Коли мені було 10 років, моя мама змусила мене виступити в жіночому одязі, щоб бути схожим на Шуру, який був досить відомий у 90-х роках», - розповів він.

На думку співака, він демонструє, що можна бути більш відкритим.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 11 квітня 2017 року Дорн в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами". Це викликало бурю обурення в соцмережі.