Патрісія Каас упродовж години розважала горілчаних королів України
Співачка відвідала легендарне село
Французька зірка шансону Патрісія Каас розважала горілчаних королів України. Вона таємно відвідала село Малинівка під Харковом. Те саме, де знімали фільм «Весілля у Малинівці».
Але співачку цікавили не історія села і не його пейзажі. Каас стала головним сюрпризом на відкритті нового заводу компанії «ОЛІМП». Горілку, правда, публічно пити не стала, але живо цікавилася, що за спиртне робитимуть, і була дуже втішена, коли їй і 12 хлопцям з групи подарували по пляшці нового напою.
На концерті на честь відкриття заводу Каас виступала останньою. Протягом години виконувала пісні і весь час намагалася розворушити публіку в надії, що їй хтось підспіває по-французьки. Але глядачі чи то мови не знали, чи то дуже енергійно святкували, тому у відповідь просто кричали.
Ведучим на святі горілчаних королів був Федір Бондарчук. А на розігріві виступали Лайма Вайкуле, групи «Браво», «Уматурман» і «Космос».
У цьому ж концерті виступав і Олександр Пономарьов, який так поспішав на наступний виступ в інше місто, що навіть не бачив виходу на сцену легендарної француженки.
Суму гонорару співачки організатори тримають у секреті, але відомо, що п`ять років тому її виступ коштував 55 тисяч доларів, зараз ціни помітно зросли.
"Обком" з посиланням на "Блик"