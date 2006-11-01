Патрісія Каас упродовж години розважала горілчаних королів України

Французька зірка шансону Патрісія Каас розважала горілчаних королів України. Вона таємно відвідала село Малинівка під Харковом. Те саме, де знімали фільм «Весілля у Малинівці».

Але співачку цікавили не історія села і не його пейзажі. Каас стала головним сюрпризом на відкритті нового заводу компанії «ОЛІМП». Горілку, правда, публічно пити не стала, але живо цікавилася, що за спиртне робитимуть, і була дуже втішена, коли їй і 12 хлопцям з групи подарували по пляшці нового напою.

На концерті на честь відкриття заводу Каас виступала останньою. Протягом години виконувала пісні і весь час намагалася розворушити публіку в надії, що їй хтось підспіває по-французьки. Але глядачі чи то мови не знали, чи то дуже енергійно святкували, тому у відповідь просто кричали.

Ведучим на святі горілчаних королів був Федір Бондарчук. А на розігріві виступали Лайма Вайкуле, групи «Браво», «Уматурман» і «Космос».

У цьому ж концерті виступав і Олександр Пономарьов, який так поспішав на наступний виступ в інше місто, що навіть не бачив виходу на сцену легендарної француженки.

Суму гонорару співачки організатори тримають у секреті, але відомо, що п`ять років тому її виступ коштував 55 тисяч доларів, зараз ціни помітно зросли.

"Обком" з посиланням на "Блик"