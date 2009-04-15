Петьовка не вірить, що Тимошенко знайде гроші ще й на "Паланок"

Народний депутат, член президії партії “Єдиний центр” Василь ПЕТЬОВКА вважає неправильним рішення Верховної Ради про передачу Мукачівського замку “Паланок” у державну власність.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії, переданому агентству УНІАН.

«Передавати у власність держави архітектурну споруду можна лише за умови одночасного виділення коштів хоча б на її підтримку в належному стані. Якщо ж коштів не передбачено – це фактично крок до її руйнації. Тому сьогоднішнє рішення Верховної Ради є нічим іншим, ніж намаганням «вставити палки в колеса» громаді Мукачева», - сказав В.ПЕТЬОВКА, коментуючи ухвалення постанови ВР щодо замку «Паланок».

Депутат наголосив, що створення державного історико-архітектурного заповідника «Замок «Паланок» з віднесенням його до сфери управління Міністерства культури і туризму України є малореальним. «Сьогодні, враховуючи наслідки фінансової кризи, коли не вистачає коштів на виплату пенсій і зарплат, сподіватись, що знайдуться «зайві» гроші на замки – просто абсурдно», - підкреслив В.ПЕТЬОВКА.

Він зазначив, що замок «Паланок» “уже 4 роки не дає спокійно спати народним депутатам Геннадію МОСКАЛЮ та Миколі ТОМЕНКУ”, адже саме стільки часу тривають перевірки замку Генеральною прокуратурою, ініційовані цими депутатами.

«Якби громада міста не намагалася хоч якось підтримувати замок у належному стані протягом цього часу, він міг би повторити сумну долю багатьох напівзруйнованих історичних споруд, що знаходяться під опікою держави. Народні депутати повинні сприяти збереженню культурної спадщини країни, а натомість вони використовують її у своїх політичних іграх», - наголосив В.ПЕТЬОВКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 квітня, Верховна Рада ухвалила постанову щодо заходів стосовно пам’ятки культурної спадщини замку «Паланок».

За ухвалення відповідної постанови, внесеної народними депутатами М.ТОМЕНКОМ, Іриною ГЕРАЩЕНКО, Ганною ГЕРМАН і Михайлом КОСІВИМ, проголосували 336 народних депутатів з 432 зареєстрованих в сесійній залі.

Парламент рекомендує Генеральній прокуратурі здійснити перевірку законності рішень Мукачівської міської ради щодо передачі замку «Паланок» до комунальної власності та вжити відповідних заходів прокурорського реагування.

Крім того, Кабінету міністрів доручено розробити в установленому порядку заходи щодо створення державного історико-архітектурного заповідника «Замок «Паланок» з віднесенням його до сфери управління Міністерства культури і туризму.