З сьогоднішнього дня почала працювати система пошуку зниклих дітей за допомогою СМС-повідомлень

Національна поліція України спільно з найбільшим українським оператором мобільного зв'язку «Київстар» з 15 вересня запускає пілотний проект для пошуку зниклих дітей за допомогою СМС-повідомлень.

Про це під час підписання Меморандуму про співпрацю між Національною поліцією України та компанією «Київстар» заявляли заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв і глава «Київстару» Петро Чернишов.

За словами Чернишова, меморандум регулює правові та технічні аспекти порядку оповіщення абонентів мобільного зв'язку в певному регіоні про зникнення дітей на даній території.

«В Америці є система пошуку дітей «AMBER Alert», і два роки тому я запропонував Нацполіції розробити таку систему в Україні. Сьогодні ми презентуємо український продукт», - сказав Чернишов.

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«Спасибі «Київстару» за те, що відгукнулися на реалізацію проекту. Я сподіваюся, це буде першим кроком для поширення цієї практики на території України», - сказав Бушуєв.

Глава «Київстару» повідомив, що система оповіщень про зниклих дітей в пілотному режимі буде запущена в Києві з 15 вересня.

«У Києві у нас більше 2 млн абонентів. Якщо дитина пропаде, у нас є хороші шанси швидко її знайти», - сказав Чернишов.

Він зазначив, що оператор виступає «інструментом» і діє за запитами Нацполіції. При зникнення дитини компанія від Нацполіції отримує запит на отримання інформації від правоохоронних органів із інформацією про те, як звуть дитину, стать, вік, особливі прикмети, коли її бачили востаннє, у чому була одягнена, і контактні дані.

«Протягом 24 годин ми отримуємо запит від Нацполіції, за півгодини формуємо групу розсилки СМС-повідомлень і розсилаємо їх потенційним свідкам, які знаходилися на відстані від одного до трьох кілометрів від місця, де востаннє бачили цю дитину. СМС-повідомлення про зникнення дитини отримають від десяти до ста тисяч чоловік», - зазначив глава «Київстар».

Чернишов додав, що компанія повідомить абонентів про те, що вони будуть підключені до цієї послуги.

«До послуги оповіщення СМС з інформацією про зниклу дитину абоненти будуть підключені безкоштовно, а за допомогою відповідного СМС-повідомлення з кодом можуть відключитися», - сказав він.